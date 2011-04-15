В среду высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Сообщения о том, что Китай ожидает переноса срока ввода нового пакета пошлин со стороны США (по умолчанию пошлины вступят в силу 15 декабря), стали поводом к некоторому восстановлению «спроса на риск» на рынках в целом. В итоге Полюс (PLZL) вырос на 4.4%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 3.8%, Транснефть (TRNFP), Аэрофлот (AFL:T) и ММК (MAGN) – на 1.9%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 16.3% ,ТНС Энерго Кубань (KBSB) – на 11.2%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.6%, Нефаза (NFAZ) – на 5.0%.



Фондовые индексы США повысились на 0.1% - 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.



Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС – основания для осторожного оптимизма дал глава ФРС США, заявивший о возможности расширения программы выкупа краткосрочных облигаций для таргетирования процентных ставок на рынке репо в случае необходимости. Вместе с тем, прогноз ФРС по базовой процентной ставке не предполагает изменений с текущего уровня в течение 2020 года (в отличие от прогноза, подразумеваемого котировками срочных контрактов – по данным Bloomberg, рынок ожидает одного снижения ставки ФРС в следующем году). Тренд по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM остается восходящим, но в ближайшее время возможны события, способные заметно повлиять на настрой инвесторов. Так, в Великобритании сегодня пройдут парламентские выборы (предварительные итоги станут известны в ночь на пятницу), а президент США проведет встречу с советниками для обсуждения торговой сделки с Китаем. Кроме того, сегодня состоится регулярное заседание ЕЦБ (решение по ставке в 15:45 мск, пресс-конференция К. Лагард – в 16:30 мск). На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль вслед за снижением по индексу доллара (DXY).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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