Нефть получает поддержку от слабого доллара

По итогам торгов в среду Brent подешевела в пределах 0,5%, финишировав в районе 63,80 долларов за баррель. В моменте котировки достигали минимума на отметке 63 доллара, но впоследствии существенно сократили внутридневные потери во многом за счет повсеместного ослабления доллара.



Просадка цен была обусловлена неоднозначным отчетом Минэнерго, который отразил рост запасов сырой нефти на 820 тыс. баррелей против прогноза сокращения на 2,7 млн баррелей. При этом запасы бензина подскочили почти на 5,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 4,1 млн баррелей. Добыча сократилась на 100 тыс. баррелей в день, до 12,8 млн, что несколько сгладило негатив.



Впоследствии Brent смогла развить отскок и минимизировать потери благодаря распродажам доллара, которые в свою очередь были связаны с итогами заседания Федрезерва. Центробанк ожидаемо оставил ставки без изменений, но при этом дал понять, что в следующем году не планирует ни снижать, ни повышать ставки. Инвесторы ожидали от регулятора более оптимистичного заявления, но снижение ожиданий возобновления повышения стоимости кредитования подрезало крылья американской валюте, на фоне чего привлекательность Brent немного повысилась.



Сегодня котировки снова расположились в районе отметки 64 доллара за баррель, демонстрируя небольшой бычий уклон. При этом игроки по-прежнему проявляют осторожность в ожидании следующих важных событий – заседания ЕЦБ и выборов в Британии, которые привносят дополнительную напряженность на мировые рынки. Если в краткосрочной перспективе интерес к риску продолжит нарастать, нефтяные цены продолжат попытки тестирования вышеупомянутого ключевого уровня.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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