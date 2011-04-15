Все зависит от Трампа

Реагируя на внешний оптимизм, российский рынок начал сессию четверга уверенным ростом. Итоги вчерашнего заседания Федрезерва пришлось по нраву инвесторам – сопроводительное заявление и пресс-конференция не преподнесли сюрпризов, а риторика в целом была сбалансированной и внятной. Главный посыл, который вынесли для себя инвесторы – Центробанк не будет изменять уровень ставок в следующем году.



При этом проявление бычьего настроя на мировых площадках по-прежнему сдерживает неопределенность на торговом фронте. Сегодня китайская стороны в очередной раз подтвердила продолжение торговых переговоров с Вашингтоном, но больше не предоставила никакой информации, а между тем до вступления в силу повышения тарифов остаются считаные дни. Осознавая, что сейчас все зависит от решения Трампа, инвесторы замерли в ожидании дальнейшего развития событий.



В первый час торгов индекс МосБиржи и РТС повышаются на 0,66% и 1,25%, отыгрывая перенос голосования в Сенате США по санкциям в отношении России на следующую неделю. Более того, не исключено, что голосование и вовсе не состоится до конца этого года. Также российские площадки получают поддержку со стороны стабильных цен на нефть. Вчера Brent в моменте просела к отметке 63 доллара за баррель на медвежьем отчете Минэнерго, который указал на рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Однако к концу дня цены отыграли большинство потери и теперь снова торгуются в плюсе, продолжая отвоевывать уровень 64 доллара за баррель.



Рубль тем временем открылся резким гэпом вверх, отправив доллар к минимумам начала ноября в районе 63,13 руб. Повсеместная просадка американской валюты после заседания ФРС вкупе с улучшением настроений инвесторов и восстановлением цен на нефть оказали приличную поддержку рублю, перед которым теперь стоит задача – как минимум удержать текущие позиции или и вовсе протолкнуть доллар под отметку 63 руб. Траектория дальнейшего движения пары по большей части зависит от решения Трампа по тарифам.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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