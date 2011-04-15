Инвесторы дождались поводов для «рождественского ралли»

В четверг настрой на рынке оставался сравнительно оптимистичным. Обещание ФРС США поддержать ликвидность в случае необходимости было подтверждено Федеральным банком Нью-Йорка, который объявил об увеличении объемов ликвидности, предоставляемой через операции однодневного репо в период новогодних праздников. Кроме того, инвесторы ожидают скорого заключения первой части торговой сделки между США и КНР, что также способствует увеличению «спроса на риск». В итоге в четверг был обновлен исторический максимум по индексу глобального рынка акций MSCI ACWI. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали Сургутнефтегаз (SNGS, +7.0%), Татнефть (TATN, +2.4%), ММК (MAGN, +2.0%), МосБиржа (MOEX, +1.7%), Норникель (GMKN, +1.3%), Газпром (GAZP, +1.3%). Последний объявил параметры обновленной дивидендной политики – по итогам 2019-2021 гг. на дивиденды будет направлено 30%, 40% и 50% чистой прибыли соответственно.



Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 6.5%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 4.2%, Электроцинка (ELTZ) – на 3.4%.



Фондовые индексы США повысились в среднем на 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.



Сегодня в начале торгов вероятно продолжение повышения по индексу РТС. Инвесторы на глобальных рынках дождались поводов для «рождественского ралли». Так, информационная служба Bloomberg сообщает об одобрении президентом США первой части торговой сделки с Китаем, включая отмену нового пакета пошлин, вступление которого в силу предполагалось 15 декабря. В Великобритании по итогам прошедших вчера выборов большинство в парламенте, по предварительным оценкам, получила консервативная партия под предводительством Б. Джонсона, что способствует снижению неопределенности в отношении перспектив Brexit. Оживление на мировых рынках акций сопровождается повышением индикаторов доходности на рынке госдолга США, что указывает на пересмотр инвесторами позиций в сторону увеличения риска. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося снижения по паре доллар-рубль после преодоления психологически важного уровня 63.0.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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