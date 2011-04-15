Нефть дорожает на торговом оптимизме

Котировки нефти подросли на вчерашних торгах, снова забуксовав на подходе к отметке 65 долларов за баррель. К закрытию торгов цены частично скорректировались, но возобновили подъем на утренних торгах в пятницу, снова тяготея к психологическому сопротивлению.



Драйвером покупок нефтяных фьючерсов служат новости с торгового фронта, которые зарядили энергией рисковые активы в целом. Согласно осведомленным источникам, США и Китай не только близки к заключению первой фазы торговой сделки, но и готовы на послабления нынешних взаимных пошлин. Сообщается, что стороны согласовали условия частичного соглашения, хотя текст еще не финализирован.



Примечательно, что, по последним сведениям, Пекин не подтвердил все эти признаки деэскалации конфликта. Более того, глава МИД КНР выступил с довольно резкими комментариями в адрес Вашингтона. Таким образом, несмотря на многочисленные сообщения о прогрессе, ситуация остается деликатной, что объясняет ограниченный импульс роста нефтяных цен.



При этом Brent может с легкостью пробить уровень 65 долларов по факту подписания первой фазы сделки. В этом случае у покупателей будут полноценные основания для проявления оптимизма и подтверждения пробоя 200-дневной скользящей средней, которая на данный момент выступает в роли поддержки.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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