Рынок акций: ралли продолжается!

В пятницу российский рынок акций вырос на 0,4% и закрылся менее чем в 15 пунктах ниже исторического максимума по Индексу Мосбиржи. Основным драйвером покупок выступает договоренность США и Китая заключить хотя бы «первую фазу» торгового соглашения.



Вечером в пятницу и в минувшие выходные мы получили этому подтверждение. Кроме того, стороны отложили планировавшееся введение новых торговых пошлин на ряд товаров с 15 декабря.



Сегодня на этом фоне американские фьючерсы прибавляют сегодня с утра около 0,3%, в районе 65 долларов за баррель торгуется нефть. Это зовет к позитивному открытию российского рынка акций, скорее всего, с взятием новых высот Индексом Мосбиржи.



Среди бумаг стоит присматриваться к «Газпрому» и Сбербанку, которые сильно отстали от роста рынка в целом в последние дни. Сейчас спрос сосредоточен в дивидендных историях, но после их завершения ликвидность должна перекинуться в эти акции. В частности, в среду последний день с дивидендами торгуется «Лукойл», а через неделю, в католическое рождество, - «Норильский Никель».



Сегодня, кстати, перекупленные акции ГМК могут сдать пальму первенства одного из лидеров роста из-за снижения цен на никель.



Пара доллар-рубль в последний день прошлой недели обновила минимумы года, уходя в районе 62,2, откуда последовал мощный разворот. Такое ощущение, что произошла фиксация прибыли «на факте» решения Банка России о снижении ставки на 0,25 п.п. Ослаблению рубля способствовал и рост курса доллара к мировым валютам.



Сегодня с утра доллар возобновил снижение: пара евро-доллар растет на 0,2%. Но этот факт уже не будет так сильно отыгрываться рублем – традиционное в конце года увеличение ликвидности в российской финансовой системе и рост покупки валюты перед длинными праздниками должны увести пару доллар-рубль на более высокие уровни. Первым сопротивлением для пары является район 63,7 руб за доллар.



Нефть как-то слабо отыгрывает всеобщий позитив, мы так и не увидели краткосрочных выбросов котировок в район 66-67 долларов за баррель на позитивных новостях. Единственное объяснение этому – отсутствие на рынке большого объема коротких позиций, закрытие которых и приводит к задергам. Похоже, что данная цена устраивает всех.



Сопротивлением для роста нефти сейчас выступает район чуть ниже 67 долларов - верхняя граница восходящего канала от начала октября. При приближении нефти к ней можно рисковать и открывать короткие позиции. Но, скорее всего, ближайшие дни котировки «черного золота» проведут в диапазоне 64,5-66 долларов за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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