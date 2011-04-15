Топтание нефти настраивает рубль на невнятное начало торгов

В пятницу нефть завершила день ростом, а в ходе торгов обновила максимум с сентября текущего года. Торги стартовали с отметки $63,9 за баррель марки Brent. После полудня цена пробила уровень сопротивления на $64,5, а в начале американской сессии достигала $65,1 – максимального значения с 17 сентября. К концу торгов цена скорректировалась к $64,3, завершив день все равно в плюсе. Вечером определенное давление на цены оказал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, который показал рост числа активных нефтяных платформ в США на четыре единицы за неделю, до 667 штук. Утром понедельника нефть торговалась в предельно узком коридоре у уровней закрытия пятницы, вблизи $64,3 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,6-64,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития сопротивления на $64,5 расширился до $62,5-$68,7.



Завершение внеочередных выборов в Великобритании, на которых убедительное большинство получили консерваторы, выступающие за быстрый и решительный Brexit, было воспринято западными торговыми площадками с оптимизмом, большинство из нах закрылось в пятницу ростом. На этом фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,46%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос скромнее, на 0,30%. Среди лидеров роста – «ИнтерРАО» (+3,71%) и ГМК «НорНикель» (+2,88%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на скромные 0,01%, успев при этом обновить в начале торгов исторический максимум. Утром понедельника рынки стран АТР двигались вразнобой, Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3184 п., на 0,27% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, вблизи исторических максимумов, достигнутых в пятницу. Неопределенность на азиатских рынках и утренняя стагнация нефтяных котировок не дают четких сигналов перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2965-3025 пунктов, по индексу РТС — 1485-1515 пунктов.



В пятницу вслед за рынком акций рубль в начале торгов обновил многомесячные максимумы. Однако после ожидаемого решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25%, пошла фиксация прибыли по рублю, и он откатил назад. В результате по итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 62,8975 руб. (+5,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 69,9200 руб. (-3 коп.). Разнонаправленное движение валют связано со снижением пары EUR/USD с 1,1200 до 1,1120. Утреннее топтание нефти на месте, вблизи уровня закрытия пятницы, приведет к столь же невнятному началу торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,3-63,5 руб., для европейской валюты — 69,2-70,6 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»











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