Индекс МосБиржи расположился неподалеку от рекордных максимумов

После укрепления в пятницу на всеобщем оптимизме в ответ на сообщения о договоренности по первой фазе торговой сделки между США и Китаем, российский рынок начал новую неделю с продолжения подъема. Правда, оптимизм выглядит сдержанным, как, впрочем, и на зарубежных площадках. Во-первых, согласование условий промежуточного соглашения было во многом учтено в ценах. Во-вторых, инвесторы рассчитывали на более масштабные взаимные уступки в рамках первой фазы сделки. В-третьих, это лишь первый шаг к полноценному разрешению конфликта, до которого еще далеко. Все это сдерживает проявление интереса к покупкам на рынках акций.



Локально площадки поддержала неплохая статистика из Китая, где промышленное производство выросло на 6,2% в ноябре против прогноза на уровне 5,0%, а розничные продажи увеличились на 8,0% против ожидаемого подъема на 7,6%. Однако позитивную картину несколько смазало подтверждение планов китайского правительства пересмотреть целевой уровень роста ВВП в 2020 году до 6,0% с текущих 6,5%. Официальный прогноз властей станет известен лишь в марте.



Так, в начале сессии российские бенчмарки показывают сдержанный подъем. Индекс МосБиржи прибавляет 0,24%, торгуясь на отметке 3003,97. По сути, индекс находится в нескольких пунктах от рекордных максимумов, подтверждая сохранение бычьего рынка. Но без дальнейшей подпитки ему будет сложно поставить новый рекорд, тем более что по мере приближения рождественских и новогодних праздников торговая активность на площадках будет снижаться. РТС тем временем повышается в пределах 0,4%. Рубль консолидируется после волатильного окончания недели, когда доллар в моменте падал к минимумам середины прошлого года на подходе к отметке 62 руб., а затем отскочил на фоне повсеместного восстановления американской валюты. Ближайшая цель пары в рамках потенциального отката проходит в районе отметки 63 руб.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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