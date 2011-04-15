Инвесторы на глобальных рынках настроены на продолжение «предновогоднего ралли»

В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в плюсе. Сообщения о согласовании США и КНР параметров первой части торговой сделки (включая отказ от введения нового пакета пошлин на китайским импорт с 15 декабря) оказали поддержку спросу на развивающихся рынках. Свою роль сыграли и технические факторы – преодоление уровня ноябрьского локального максимума вблизи 1500 пунктов по индексу РТС, по всей вероятности, привело к срабатыванию стоп-ордеров на покупку. В итоге Новатэк (NVTK) подорожал на 1.9%, Норникель (GMKN) – на 1.3%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.1%, НЛМК (NLMK) – на 0.9%, МТС (MTSS) – на 0.8%.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Селигдара (SELG) подорожали на 9.2%, группы ГАЗ (GAZA) – на 5.5%, Таттелекома (TTLK) – на 2.6%, ДВМП (FESH) – на 2.5%.



Фондовые индексы США повысились на 0.4% - 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.



Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Инвесторы на глобальных рынках, судя по динамике индикаторов волатильности и мировых фондовых индексов, настроены на продолжение «предновогоднего ралли», оправдывая оптимизм перспективами заключения торговой сделки США и КНР. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим выше отметки 62.5 по паре доллар-рубль – улучшение внешнего фона по большей части уже учтено в курсе.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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