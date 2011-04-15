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17.12.2019

Рынок акций продолжит рост

Вчера российский рынок акций прибавил треть процента и закрылся день выше 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи, в течение дня обновив исторические максимумы. Пока не видно никаких поводов для разворота восходящего тренда.

Сегодня перед открытием торгов внешний фон слабо позитивный: в пределах 0,1% подрастают американские фьючерсы, на уровне вчерашнего закрытия торгуется нефть. Это говорит о том, что открытие торгов пройдет в районе вчерашнего закрытия, быть может с небольшим плюсом.

Однако в течение дня попытки роста будут продолжены.

Вчера одним из лидеров торгов вновь стали бумаги «Норильского Никеля». Акции сильно перекуплены подошли близко к «круглой» отметке 20000, и вполне возможно, что здесь покупки начнут ослабевать. Однако полноценное коррекционное снижение в бумагах вряд ли разовьется до момента отсечки реестра под промежуточные дивиденды.

На сопротивлениях 250 и 242 руб находятся сильно отставшие от роста последних дней акции «Газпрома» и Сбербанка, соответственно. Пока их динамика выглядит неоправданно слабой, и они могут начать ликвидировать отставание от рынка в целом в любой момент.

Вчера возобновился рост рубля, что нельзя объяснить другими факторам, кроме ослабевания доллара к корзине валют. По-прежнему не рекомендуем пока покупать рубль против доллара. Сегодня с утра на малоликвидном пока рынке Форекс рубль сдает позиции, теряя к доллару около 20 копеек по сравнению со вчерашним закрытием глобальных рынков. Если эта тенденция сохранится, то рынок акций получит еще один драйвер роста в виде снижающегося рубля. Первым сопротивлением росту пары доллар-рубль выступает район 63,7.

Довольно спокойно проходят в последние дни торги на рынке нефти. Принципиальных изменений цен на нефть до конца года не ждем. Однако после длительной консолидации реакция трейдеров на какое-либо событие может быть сильным. В частности, из равновесия котировки на какое-то время может вывести завтрашняя статистика по запасам в США.

Однако сегодня ждем спокойных торгов в диапазоне 64,5-66 долларов за баррель. Возможно, в ближайшие дни наилучший результат на рынке нефти принесут контртрендовые спекулятивные сделки с очень короткими стопами и тейк-профитами.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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