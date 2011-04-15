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17.12.2019

Нефть марки Brent продолжает котироваться выше $65 за баррель

Вчерашние сообщения Bloomberg о том, что Китай и США подпишут первую фазу соглашения уже в начале январе добавили на рынок еще больше оптимизма, позволяя предположить, что страны все ближе к двухстороннему соглашению, призванному положить конец торговой войне. Ранее цены на нефть снижались на фоне опасений за перспективы мирового экономического роста, которые теперь уже не так актуальны. Судя по всему, в радушные перспективы роста спроса на нефть поверили и хедж-фонды. Как стало известно, хедж-фонды и крупные спекулянты на рынке нефти за неделю, которая завершилась 10 декабря, купили на Нью-Йоркской бирже NYMEX контракты на 58,8 млн. баррелей, увеличив длинные позиции на 28%. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. В результате чистая длинная позиция спекулянтов (разница между ставками на рост и падение) за неделю подскочила в 1,5 раза - до 228,4 млн. баррелей. Столь значительные вложения в нефть фонды не делали с августа 2016 года, когда страны ОПЕК и Россия начали обсуждать сделку по сокращению добычи ради баланса рынка и повышения цен. Учитывая сказанное, рекомендуем поучаствовать в глобальной игре на повышение, особенно в преддверии выхода данных по изменению запасов нефти в США, которые, как ожидается, укажут на их снижение.



Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets



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