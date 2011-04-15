Инвесторы на мировых рынках акций взяли паузу в покупках

Во вторник российские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, высоколиквидные бумаги торговались разнонаправлено. Оптимизм, вызванный договоренностью США и КНР по части торговых вопросов, постепенно сходит на нет (формальная торговая сделка между двумя странами пока не подписана), в то время как западные трейдеры, возможно, снижают активность в преддверии рождественских каникул. В итоге Норникель (GMKN) подешевел на 1.1%, Полюс (PLZL) – на 0.8%, Новатэк (NVTK) – на 0.4%. В плюсе закрылись Транснефть (TRNFP, +1.6%), Алроса (ALRS, +1.3%), Роснефть (ROSN, +1.2%).



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Диода (DIOD) подорожали на 6.6%, Павловского автобуса (PAZA) – на 4.8%, РусГидро (HYDR) – на 4.4%, корпорации Иркут (IRKT) – на 4.2%.



Фондовые индексы США повысились в среднем на 0.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.



В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации вблизи уровня 1500 пунктов по индексу РТС. Инвесторы на мировых рынках акций, судя по динамике фондовых индексов, взяли паузу в покупках, поскольку оптимистичные ожидания в отношении торговой сделки США и КНР по большей части уже учтены в ценах, а новых поводов для «рождественского ралли» пока не появилось. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи 62.5 по паре доллар-рубль, основания для сильных движений пока не наблюдаетcя.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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