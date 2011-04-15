Рынок акций сегодня может чуть-чуть скорректироваться

Ралли на российском рынке акций вчера продолжилось: индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторические максимум, прибавив четверть процента и в течение дня достигнув отметки 3020 пунктов.



Однако лидерами роста стали акции «второго эшелона». Это говорит о том, что спрос начал выдыхаться и инвесторы вновь начали искать недооцененные акции.



Внешний фон с утра слабый: американские фьючерсы торгуются около нуля, но снизилась нефть. В тоже время на вечерних торгах выросло большинство фьючерсов на российский акции. При такой картине стоит ждать нейтрального или слабопозитивного открытия российского рынка.



Однако если западные индикаторы не перейдут к росту, то отечественный рынок может начать очень легкую коррекцию, которую возглавит «Норильский Никель». Сильно перегретые бумаги вчера потеряли более процента, так и не дойдя до отметки 20000. Сегодня с утра снижаются цены на никель и падение капитализации ГМК продолжится.



Однако на следующей неделе будет отсечка реестра «Норникеля» под промежуточные дивиденды, поэтому еще один всплеск активности в бумагах компании выглядит высоковероятным.



Сегодня последний день с дивидендами торгуется «Лукойл». Не исключаем повышенного спроса на акции этого эмитента сегодня. Уходить на дивиденды по «Лукойлу» относительно безопасно – традиционно бумаги быстро закрывают дивидендный гэп.



По-прежнему не спешат ликвидировать отставание от роста рынка в целом «Газпром» и Сбербанк. Ралли в них может начаться в любой момент.



В целом, даже если мы сегодня и увидим снижение Индекса Мосбиржи, восходящий тренд остается в силе. До конца года исторические максимумы будут переписаны.



Нефть вчера уходила в район 66 долларов за баррель, где проходит верхняя граница восходящего канала от начала октября. Поводов для ее пробития пока нет и вполне логично, то рынок встретил несильными продажами информацию Американского института нефти о росте запасов в Штатах на 4,7 млн баррелей, в то время как прогноз составляет +0,8 млн баррелей.



Сегодня с утра котировки нефти теряют полпроцента, торги проходят в районе 65,8 долларов за баррель. Пока технические факторы выступают против покупки нефти, даже в случае, если статистика по запасам от Минэнерго США будет позитивная.



Сохраняется неопределенность на валютном рынке. Утренние распродажи рубля вчера быстро завершились, и к концу глобальных торгов пара доллар-рубль вновь ушла в район 62,4. Но пока о пробое поддержки 62,4-62,6 говорить рано.



Внешний фон перед открытием говорит о том, что день опять начнется с ослабления российской валюты из-за небольшого роста курса доллара на мировом рынке. По-прежнему считаем очень рискованной покупку рубля против доллара до конца года.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.