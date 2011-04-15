Рынок нефти: предпосылки для роста сохраняются

Во вторник нефть Brent отметила четвертый день роста, обновив максимумы середины сентября. Котировки в моменте отметились на отметке 66,20 долларов за баррель, но к закрытию отскочили в район 65,80 долларов. Несмотря на частичную коррекцию, цены совершили еще один важный рывок и показали приличный внутридневной подъем. На утренних торгах в среду Brent торгуется во флэте, пока не решаясь на новый штурм отметки 66 долларов.



Под занавес торгов на рынок пришла частичная коррекция под влиянием отчета API, который охладил пыл покупателей. Данные отразили рост запасов сырой нефти на 4,7 млн баррелей против прогноза снижения на 1,5 млн. Более того, запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,7 млн баррелей. Впрочем, позднее сегодня этот медвежий отчет может сыграть на руку рынку, если официальный релиз от Минэнерго, данные которого нередко не совпадают с оценками API, укажет на более благоприятные показатели.



В целом на данный момент предпосылок для нового ралли сейчас нет. После очередных рекордов на Уолл-стрит, азиатские площадки показали консолидацию – проявление оптимизма сдерживает вернувшееся на сцену беспокойство по поводу жесткого Брекзита. Для продолжения роста фондовым площадкам и рисковым активам в целом, включая нефть, потребуется свежий катализатор.



С технической точки зрения для дальнейшего укрепления Brent необходимо подтверждение прорыва уровня 66 долларов за баррель. Более широкая картина показывает, что пока котировки находятся над 200-дневной скользящей средней, предпосылки для развития восходящего импульса теоретически сохраняются.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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