Рынок не устает обновлять максимум

Преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум, а индекс РТС, как и вчера, закрылся на максимуме с 2013 года. Лидерами роста стали бумаги ТМК (+8,74%) на новости о продаже подразделения. Наибольшее снижение показали акции М.Видео (-6,95%), где продолжается коррекция после ралли. Пара USD/RUB торговалась вблизи уровня 62,50.



ТМК продала дочернюю компанию в США. Сумма сделки составит $1,2 млрд. Капитализация всей ТМК сейчас составляет около $920 млн, что обусловлено высокой долговой нагрузкой (порядка 4,5х годовой EBITDA). Продажа позволит сократить долг примерно на 40% с нынешних $2,8 млрд. На американский сегмент у ТМК приходится около 30% выручки и EBITDA. Другая хорошая новость – возможное участие в проекте в Африке. Акции вчера торговались на рекордном объеме, что может свидетельствовать о большом числе желающих их продать. Мы полагаем, что новость послужит драйвером для спекулятивного роста в диапазон 60-65 руб. до конца года.



Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет важных корпоративных новостей. Ориентир: диапазон 3000-3030 п. по индексу Мосбиржи. На динамику валютных пар вечером повлияет экспирация квартальных фьючерсов и опционов. Ожидания по паре USD/RUB: 62,00 - 63,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

















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