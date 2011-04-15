В среду высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Акции ТМК (TRMK) подорожали на 8.7% после одобрения регулятором сделки покупки американской дочки ТМК IPSCO Tubulars концерном Tenaris за $1.2 млрд. Сбербанк (SBER) подорожал на 1.9% - поводом к оживлению могли стать сообщения об активизации обсуждения возможности снижения доли ЦБ РФ в капитале банка. Тем временем акции МосБиржи (MOEX) подешевели на 1.6%, ММК (MAGN) – на 1.4%, АФК Система (AFKS) – на 0.9%, Аэрофлота (AFLT) – на 0.7%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Мегионнефтегаза (MFGS) подорожали на 5.6%, ДВМП (FESH) – на 5.4%, Распадской (RASP) – на 4.2%, ТНС Энерго (TNSE) – на 3.2%.



Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдаются некоторая коррекция вниз.



В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. В то время как тренд по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM остается восходящим, на развитых рынках появились признаки сокращения активности покупателей, что связано отчасти с сезонным фактором (приближается католическое Рождество), отчасти – с одобрением Палатой представителей объявления импичмента президенту Д. Трампу (впрочем, одобрение этого решения Сенатом, контролируемым республиканцами, маловероятно). На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация вблизи отметки 62.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.