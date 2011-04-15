Адские санкции не страшны российскому рынку

Российские индексы не только завершили торги среды в плюсе, но и успели обновить максимумы в течение сессии, несмотря на преимущественно негативный внешний фон. Отчасти во второй половине дня рынку помог резкий скачок нефтяных котировок, которые охотно отыгрывали снижение запасов нефти в США на 1,1 млн баррелей на контрасте с оценкой API на уровне +4,7 млн баррелей. По итогам торгов индекс МосБиржи, который отметился на рекордных вершинах, набрал 0,35%, а РТС приподнялся на скромные 0,13% из-за ослабления рубля, хотя ранее бенчмарк успел коснуться шестилетнего максимума.



Главной темой для отечественного рынка под конец дня стало возобновление санкционной риторики со стороны США. В частности, стало известно об одобрении сенатским комитетом американского Конгресса законопроекта DASKA, или как его еще называют «адские санкции», которые подразумевают весьма жесткие и агрессивные ограничения в отношении ряда отраслей России. Но инвесторы не показали заметной реакции на эти новости сразу по ряду причин. Во-первых, ранее многие инициативы американских чиновников не получали развития и проваливались – поэтому участники рынка решили не впадать в панику раньше времени. Во-вторых, сама по себе новость не стала неожиданностью для рынка. В-третьих, даже если в следующем году законопроект попадет на голосование в сенате, Трамп может наложить на него вето, и такая вероятность велика.



Впрочем, сам факт возобновления этой щепетильной темы может отбить у российских инвесторов интерес к покупкам, тем более что на мировых площадках в целом наблюдается апатия к сегменту рисковых активов. Так, в краткосрочной перспективе не исключены попытки коррекции ведущих индексов, тем более что они находятся вблизи долгосрочных максимумов и привлекательны для фиксации прибыли. Но каких-то существенных просадок на данном этапе вряд ли стоит опасаться, если, конечно, на внешних рынках не произойдет значимых потрясений.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.