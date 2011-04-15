Санкционная история на некоторое время вновь стала актуальной

Несмотря на насыщенный новостной фон с точки зрения санкционной истории, вчерашние торги в рубле проходили в относительно спокойном режиме. Еще в первой половине дня агентство Bloomberg сообщило о том, что торговая палата США и американский институт нефти (API) обратились с посланием к комитету по международным делам Сената США, призвав его членов «к осмотрительности в вопросе ограничений в отношении иностранных правительств». Торговая палата попросила комитет «пересмотреть закон и доработать его» (речь идет о DASKA Act, который рассматривался вчера в профильном комитете Сената). API и вовсе призвал членов комитета проголосовать против данного законопроекта.



И все же в ходе вчерашнего голосования комитет Сената США по международным отношениям одобрил DASKA Act (17 голосов – «за», 5 – «против»). Как мы обозначали ранее, законопроект содержит целый ряд санкционных ограничений, включая весьма жесткие меры (например, санкции в отношении суверенного госдолга РФ или возможность внесения госбанков РФ в SDN-лист). Теперь, согласно процедуре, документ будет направлен на рассмотрение всего Сената, но отметим, что лидер сенатского большинства М.Макконелл обладает гибкими полномочиями по определению графика работы, соответственно, работа по законопроекту может оставаться без движение неопределенно длительное время.



На данный момент можно говорить о том, что внутри законодательных органов США отсутствует консенсус в отношении необходимости жесткого усиления санкционного давления на РФ. Это подтверждают комментарии сенатора М.Рубио о сложности набора голосов при обсуждении подобных законопроектов, высказанные несколько месяцев назад, и вчерашние комментарии председателя комитета по международным делам Сената Д.Риша (голосовавшего против одобрения DASKA Act) о том, что, с его точки зрения, Президент США Д.Трамп наложит вето на подобный документ. Безусловно, санкционные риски не могут быстро нивелироваться, и, особенно в преддверии президентских выборов 2020 г. жесткая риторика в отношении РФ может сохраняться, однако при отсутствии новой волны дальнейшего ухудшения отношений между странами принятие столь жестких санкционных ограничений не выглядит рациональным.



Рубль при появлении новостей о результатах голосование в профильном комитете Сената США отреагировал локальным ослаблением в рамках 20-30 копеек. В краткосрочной перспективе ключевым драйвером для рубля остается общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют emerging markets - на ближайшие дни продолжаем ориентироваться на диапазон 62,20-63 руб/долл., отмечая при этом, что фундаментально рубль несколько переоценен, согласно нашей модели.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"



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