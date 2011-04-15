Индекс Мосбиржи взял курс на 3050

Российский рынок акция вчера вновь вырос, несмотря на в общем-то нейтральный внешний фон. В лидерах роста опять были преимущественно акции «второго эшелона». Из «голубых фишек» стоит выделить Сбербанк, который бросился догонять рынок и наконец-то преодолел сопротивление 242 руб. Теперь первой целью роста акций банка стал район чуть выше 250 руб. Но это далеко не предел, бумаги имеют хороший потенциал ухода в район 300 руб.



Хуже рынка выглядел «Газпром», на который давит неопределенность с транзитом газа через Украину. Вероятность достижения соглашения снижается с каждым днем и пока непонятно, получит ли российская компания какие-либо штрафные санкции за снижение объемов поставок газа на Запад.



Вчера наконец-то в Сенате США прошло обсуждение пакета законопроектов об антироссийских санкциях. Но наш фондовый рынок довольно индифферентно отреагировал на то, что документы будут вынесены на утверждение непосредственно всего Сената: просадка котировок фьючерсов была быстро выкуплена. Этот факт мог бы стать поводом для фиксации прибыли, но такого желания на рынке пока нет.



Не было и реакции западных рынков на более важную новость – вынесение в Сенат США вопроса об импичменте Дональда Трампа. В Сенате у республиканцев большинство, и инициаторы отставки не смогут набрать две трети голосов, необходимых для продолжения процедуры.



Поэтому ралли продолжается. Теперь целью роста Индекса Мосбиржи является отметка 3050 пунктов.



Сегодня Индекс Мосбиржи первую половину дня может провести в минусе из-за дивидендного гэпа «Лукойла», который имеет большой вес в Индексе. Но распродаж по другим бумагам мы не ждем.



После небольшой коррекции возобновились покупки в «Норникеле». Сегодня он может прибавить еще, воспользовавшись ростом цен на никель. Учитывая, что на следующей неделе произойдет отсечка реестра ГМК, бумаги вновь могут подобраться к отметке 20000.



Рубль в паре с долларом уже несколько дней находится в районе 62,4-62,6. Уход ниже этого уровня откроет дорогу к движению к отметке 60 руб за доллар. Но более реалистичным видится второй вариант – ослабление рубля, первой целью которого выступает отметка 63,4, а потом 64,5 руб за доллар.



Нефть поддержала статистика по запасам от Минэнерго США: показатель снизился на 1,1 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал сокращение на 1,3 млн. Но и это стало позитивом, поскольку ранее Американский институт нефть прогнозировал рост запасов. Добыча осталась на уровне прошлой недели – 12,8 млн баррелей в сутки.



Благодаря этим данным котировки нефти ушли чуть выше 66 долларов за баррель, где и находятся по сей час. Таким образом, нефть вновь торгуется в районе верхней границы восходящего канала. И поводов для ее пробития пока нет. Но и открывать шорты в расчете на технический откат мы не рекомендуем. Сейчас с нефть лучше «играть в длинную», выкупая все просадки и фиксируя даже небольшую прибыль.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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