Рынком правит умеренно-негативный внешний фон

Среда завершилась для рынка нефти умеренным ростом. Торги стартовали с отметки $65,1 за баррель марки Brent. К полудню цена снизилась до $64,8, развернулась от этого уровня, и к началу американской сессии достигла $65,6 – максимального значения с 17 сентября. К концу торгов цена скорректировалась до $65,4, но завершила день в плюсе. Управление энергетической информации США сообщило о сокращении запасов нефти за неделю на 1,1 млн баррелей. Эксперты ожидали чуть большего сокращения, на 1,3 млн баррелей. Утром четверга нефть торговалась вблизи уровней вчерашнего закрытия, около $65,4 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,7-66,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,5-68,7.



В среду основные европейские фондовые площадки закрылись разнонаправленно, американские – умеренно снизились. На таком, не самом благоприятном фоне российский рынок продолжил расти. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,35%, обновив в ходе торгов исторический максимум, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос чуть меньше, на 0,13%. Среди лидеров роста – «САФМАР» (+3,33%) и «Детский Мир» (+2,46%). Американский индекс Dow 30 при этом снизился на 0,1%. Утром четверга биржи стран АТР дружно снижались на 0,1-0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3198 п., на 0,04% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение на азиатских площадках задает умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2995-3055 пунктов, по индексу РТС — 1505-1540 пунктов.



В отличие от рынка акций рубль накануне снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 62,6650 руб. (+25 коп.), а европейская валюта выросла до 69,6350 руб. (+4,75 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD с 1,1150 до 1,1110. Благодаря тому, что утром нефть торгуется вблизи вчерашнего закрытия, мы ожидаем нейтрального, начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,0-63,3 руб., для европейской валюты — 68,9-70,3 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»









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