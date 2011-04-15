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19.12.2019

Рост рынка нефти оправдан

После нерешительной консолидации, во второй половине дня цены на нефть получили толчок к росту и обновили максимальные с сентября уровни, достигнув уровня 66,40 долларов за баррель. Таким образом, Brent отметила пятый день подъема подряд и намеревается завершить в плюсе третью неделю. Предлогом для всплеска покупок послужил отчет Минэнерго, который отразил сокращение запасов сырой нефти на 1,1 млн баррелей. Несмотря на то, что в прогнозах фигурировала цифра -2,5 млн баррелей, цены рванули вверх на контрасте с оценкой API, которая отразила рост показателя на целых 4,7 млн баррелей.

Помимо локального фактора, который, как правило, довольно быстро отыгрывается рынком, Brent получает фундаментальную поддержку сразу с нескольких сторон, что оправдывает нынешнюю активность покупателей. К таковым относятся продление сделки ОПЕК+, договоренности по частичной торговой сделке между США и КНР, а также признаки восстановления активности в промышленном секторе двух крупнейших стран.
Также спрос на фьючерсы проявляется охотнее после того, как два влиятельных банковских гиганта в лице Goldman Sachs и JP Morgan повысили свои прогнозы по ценам на нефть, сославшись на меры ОПЕК+ и улучшение перспектив мирового спроса на энергоносители.

В краткосрочной перспективе Brent будет пытаться зацепиться за отметку 66 долларов за баррель, чтобы впоследствии продвинуться к свежи максимумам. В случае успешного прорыва барьера 66,40 долларов котировки направятся к 66,80 долларов. Если же настроения инвесторов на финансовых рынках в ближайшее время не улучшатся из-за ажиотажа вокруг темы импичмента Трампу или каких-либо других факторов, трейдеры охотно приступят к фиксации прибыли.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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