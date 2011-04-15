Рынок закрепляется вблизи максимумов

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги RusAl (+2,95%). Наибольшее снижение второй день подряд демонстрировали акции ОГК-2 (-6,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62-62,50, обновив минимум года.



ВТБ (-0,46%) может докупить акции Магнита. В настоящее время банк владеет около 25% капитала. Акции ритейлера выглядят дешевыми, они вблизи минимума с 2012 года, когда сеть была меньше примерно на 40%. От максимума акции упали более чем в 3 раза. Причина низкой капитализации – снижение сопоставимых продаж, главным образом, из-за оттока трафика. Если ВТБ консолидирует свыше 30% акций, он сможет сделать оферту миноритариям. На сегодня средняя за полгода цена около 3,5 тысяч руб. за акцию. Я не исключаю спекулятивного интереса в начале годе перед публикацией операционных результатов за 12 мес. Однако, крупные инвесторы, на мой взгляд, не будут проявлять интереса к бумаге до появления положительной динамки сопоставимых продаж.



Газпром (+1,53%) продолжит переговоры с Украиной. Есть вероятность заключения соглашения о покупках газа и о транзите. При этом, нельзя исключать, что стороны не успеют договориться до Нового года, и несколько недель в отдельных странах Европы будут перебои с поставками. Возможен компромисс по урегулированию долговых вопросов, но денежные выплаты в пользу Нафтогаза практически исключены. При этом, Газпром в случае успеху переговоров может рассчитывать на покупки Украиной 10..15 млрд. куб.м. газа по рыночной цене.



Торговая идея: Газпром (+1,53%). Покупка с инвестиционными целями целями. По итогам года дивиденд составит 30% от прибыли, мы ожидаем, что размер дивиденда будет в коридоре 14-18 руб. на акцию, что предполагает максимальную доходность около 7%.



Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет важных корпоративных новостей. Ориентир: диапазон 3000-3030 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 62,00-63,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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