В пятницу высоколиквидные бумаги торговались разнонаправлено, восходящий тренд по индексу РТС остался в силе, но активность покупателей сокращается по мере приближения праздничных каникул (в западных странах биржи не работают 25 декабря по случаю Рождества). Лучше рынка выглядел Газпром (GAZP, +1.6%) – появились сообщения о возможной договоренности с Украиной по транзиту газа. Алроса (ALRS) подорожала на 0.9%, НЛМК (NLMK) – на 0.8%, Магнит (MGNT) – на 0.6%. Тем временем акции Транснефти (TRNFP) подешевели на 1.9%, Полюса (PLZL) – на 1.2%, Ростелекома (RTKM) – на 1.1%, МосБиржи (MOEX) – на 1.0%.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Рязаньэнергосбыта (RZSB) подорожали на 2.5%, МОЭСК (MSRS) – на 2.3%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 2.2%.



Фондовые индексы США повысились на 0.3% - 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз..



С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, но индикатор RSI находится в зоне «перекупленности», что повышает вероятность приостановки роста. Внешний фон к открытию торгов можно считать нейтральным, сообщения о снижении Китаем импортных пошлин на часть товаров не взывали заметной реакции на азиатских фондовых площадках. В российском секторе высоколиквидных бумаг в центре внимания инвесторов может остаться Газпром – как сообщается, компания подписала с Украиной соглашение о транзите газа сроком на пять лет. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 62.5 по паре доллар-рубль, тренд на укрепление рубля сдерживается повышением курса доллара к корзине мировых валют (индекс DXY) после выхода данных, подтвердивших рост ВВП США на 2.1% год-к-году в третьем квартале текущего года.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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