Российский рынок акций сохраняет шансы на рост

В пятницу российский рынок акций сумел подрасти на четверть процента, закрывшись недалеко от исторических максимумов. Тем самым угроза наметившейся в четверг коррекции была ликвидирована.



В принципе до конца года Индекс Мосбиржи имеет неплохие шансы обновить исторические максимумы и продолжить подъем в первые дни нового года.



Сегодня основной оборот торгов может быть сосредоточен в «Газпроме», по которому за выходные накопилась масса новостей. С одной стороны, подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину, что не может не радовать. С другой стороны, «Газпром» должен выплатить Украине около 3 млрд долларов по решение Стокгольмского арбитража. Это негатив. Но при этом стороны обязались аннулировать все остальные претензии, которые лежат в судах, в том числе и претензии антимонопольных органов Украины к российской компании. Это позитив.



Можно предположить, что российские власти найдут способ компенсировать потери «Газпрому» 3 млрд руб, в том числе, возможно, за счет взыскания с Украины примерно 3,6 млрд суверенного долга, выданного еще стане еще при Януковиче.



Но главный негатив связан с остановкой строительства «Северного потока 2»: сегодня прошла информация, что швейцарская компания Allseas отвела все суда из района прокладки труб. Нет сомнений, что такие проекты не бросают в их последней стадии, и прокладка труб будет завершена. Но вот какими затратами и в какое время – пока не ясно. Это очень сильный негатив для акций «Газпрома».



Еще большим риском является возможность компании пересмотреть размер дивидендов в связи с удорожанием проекта.



На настоящий момент сложно прогнозировать дальнейшую динамику акций газовой монополии.



В целом же внешний фон перед открытием российского рынка выглядит нейтральный: американские фьючерсы торгуются чуть выше нуля, немного подешевела нефть, но все равно находится в очень комфортном для российской «нефтянки» районе 66 долларов за баррель. Поэтому рекомендуем сегодня присматриваться к акциям «Роснефти» и «Лукойла», от которого ждем закрытия дивидендного гэпа.



В среду последний день с дивидендами будут торговаться акции «Норильского Никеля» и в ближайшие два дня по ним могут пройти сильные движения. Сегодня с утра мировые цены на никель снижаются, но бумаги компании могут это проигнорировать, да и сам никель в последние дни торгуется очень волатильно и разворот вверх может быть в любой момент.



По нефти не ждем сильных движений из-за спада деловой активности на Западе в преддверии рождественского праздника. Сопротивлением росту котировок является район чуть выше 67 долларов за баррель.



Рубль в пятницу обновил годовой максимум, спустившись в район отметки 62 руб за доллар. С учетом ожидаемого обострения отношений с США (должна же Россия дать какой-то ответ на срыв строительства «Северного потока 2»!) и традиционного роста спроса на валюту перед Новым годом, покупка рубля против доллара выглядит неоправданно рискованной. Не получит рубль поддержки на этой неделе и от аукционов по ОФЗ: Минфин выполнил план годовых заимствований.



Поэтому уход пары доллар-рубль в район 63 и выше в ближайшие дни выглядит логичным.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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