Рост на российском рынке может сегодня прерваться

После длительного роста, который длился почти непрерывно с начала декабря, в минувшую пятницу котировки нефти снизились. Торги стартовали вблизи $65,7 за баррель марки Brent. В ходе утренних торгов цена незначительно поднялась до $65,8, после чего отправилась вниз. К началу американской сессии цена опустилась до $64,9, хотя к самому концу торгов отыграла часть падения, поднявшись к $65,2. Котировки поддержал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, который показал снижение числа активных нефтяных платформ в США на три единицы за неделю, до 664 штук. Утром понедельника цена черного золота снижалась до $65,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,3-65,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $62,5-66,0.



Большинство основных западных фондовых индексов в пятницу закрылось ростом. Вслед за ними подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,25%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос чуть сильнее, на 0,28%. Среди лидеров роста – Yandex (+2,17%) и префы «Сургутнефтегаз» (+1,69%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,28%, обновив исторический максимум. Утром понедельника большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-1,0%. Исключением был японский Nikkei 225, который прибавлял менее 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3228 п., на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, продолжая обновлять исторические максимумы. Утреннее снижение нефтяных котировок и большинства азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, рост может прерваться. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2985-3045 пунктов, по индексу РТС — 1510-1540 пунктов.



Вслед за рынком акций в пятницу укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 62,2525 руб. (-15,25 коп.), обновив в ходе торгов минимумы с середины июля 2018 года. Европейская валюта снизилась до 68,9700 руб. (-44,25 коп.), обновив минимумы с февраля 2018 года. Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD с 1,1120 до 1,1075. Утреннее снижение нефтяных котировок может прервать укрепление рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 61,6-62,9 руб., для европейской валюты — 68,3-69,7 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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