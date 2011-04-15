Рынок нефти: покупатели перешли в оборону

После отскока в пятницу, в начале новой торговой недели котировки нефти продолжают корректироваться от 3-месячных максимумов, нарушив целостность уровня 65 долларов за баррель. Несмотря на корректировку позиций перед выходными, Brent завершила минувшую неделю ростом на 1,4%.



Не сумев бросить вызов максимумам в районе 66,80 долларов за баррель, фьючерсы перешли в режим коррекции, которая изначально была вызвана техническими факторами. Также движения на рынке получают все больший размах по мере ухода игроков с торговых площадок перед рождественскими праздниками. Но впоследствии свою роль сыграли и фундаментальные драйверы. В частности, отчет Baker Hughes отразил рост числа буровых сразу на 18 единиц, до 685 штук. Благоприятная статистика по ВВП и расходам на личное потребление, которая привела к укреплению доллара, также внесла свою лепту в перепозиционирование игроков.



В понедельник Brent ускорила коррекцию на разговорах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия уже в ближайшие дни могут достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне, что чревато появлением дополнительного предложения на рынке.



Нарушение целостности уровня 65 долларов за баррель говорит об угрозе дальнейшего снижения цен и переключает внимание игроков на 100-дневную скользящую среднюю, которая выступает в роли поддержки в районе 64,40 долларов за баррель. С другой стороны, оптимизм инвесторов в отношении торговой сделки между США и Китаем должен послужить сдерживающим фактором для продавцов, так что медвежий потенциал котировок может оказаться ограниченным.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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