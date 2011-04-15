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24.12.2019

Сургут: новая волна роста без новостей

На рынек преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи обновил абсолютный максимум, индекс РТС – шестилетний. Лидерами роста в отсутствие новостей стали бумаги Сургутнефтегаза (+7,36%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции QIWI plc (-2,17). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62-62,50.

Газпром (+1,53%) не оставит Европу без газа. Несмотря на прекращение строительство Северного Потока-2, реакция биржевых игроков была сдержанной. С одной стороны, срок ввода трубопровода откладывается на неопределенное время, поскольку в распоряжении компании нет необходимых технических ресурсов. Подходящее судно-трубоукладчик может начать работы не ранее весны, и на укладку оставшихся 120 км ниток понадобится 3-4 месяца. В итоге, вместо начала года срок сдачи может быть сдвинут на 3 квартал. С другой стороны, Газпром подписал контракт на транзит через Украину 65 млрд куб. на будущий год, а это страхует от несдачи Северного Потока.

Торговая идея: Магнит (+1,30%). Покупка, ТР 4040 руб. на горизонте 12 месяцев. Драйвером выступит ускорение розничных продаж. Кроме того, инвесторы будут спекулятивно отыгрывать результаты за 4 квартал. Главные факторы для роста – прекращение отрицательной динамики сопоставимых продаж и увеличение чистой маржи до 3%.

Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет важных корпоративных новостей. На мировых площадках сокращенный торговый день. Ориентир – диапазон 3010-3040 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 62,00-63,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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