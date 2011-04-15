Индекс Мосбиржи взял курс на 3100

Нынешняя неделя началась с продолжения роста российского рынка акций и обновления исторических вершин Индексом Мосбиржи. По итогам понедельника рублевый индикатор рынка прибавил 0,6%.



В лидерах роста были акции «Сургутнефтегаза» и Сбербанка, прибавившие, соответственно, 7,36 и 1,67%. Что касается первой бумаги, то ее подъем вновь не поддается объяснениям. Сбербанк же отыгрывал технические факторы, а это закрепление выше 242 руб, а также отставание от роста рынка в целом. Теперь бумагам банка надо преодолеть отметку 250 руб. Скорее всего, эта задача будет выполнена.



Хуже рынка выглядели «Норильский Никель» и «Газпром». По бумагам ГМК идет фиксация прибыли накануне отсечки реестра под промежуточные дивиденды. Завтра акции компании последний день торгуются с дивидендами. Не исключено, что дивидендный гэп бумаги будут закрывать долго, и в оставшиеся дни до нового года могут выглядеть слабее рынка. Поэтому выходить на дивиденды мы не рекомендуем.



Акции «Газпрома» находятся под давлением прежде всего решения о прекращении строительства «Северного потока 2». Пока непонятно в какие сроки и за счет каких финансовых ресурсов газопровод будет достроен. Однако снижение бумаг компании всего на 0,2% говорит о том, что инвесторы не видят никакой катастрофы в произошедшем.



Сегодня на западных площадках будет укороченная сессия, и вряд ли там произойдут сильные движения. Перед открытием наших торгов американские фьючерсы торгуются в очень небольшом плюсе, слабо снижается нефть. Поэтому открытия российского рынка акций ждем без существенных изменений.



Однако в дальнейшем вероятно продолжение подъема, стратегической целью которого теперь является отметка 3100 пунктов по Индексу Мосбиржи.



Пара доллар-рубль нащупала себе поддержку в диапазоне 62-62,3. В отсутствие внешнего фона и западных спекулянтов, на первый план выступят внутренние факторы, прежде всего увеличение объемов покупки валюты перед длинными праздниками. Поэтому нет оснований ожидать дальнейшего роста рубля до конца года. Более реалистичным выглядит уход пары выше отметки 63.



В условиях сегодняшнего снижения деловой активности не ждем принципиальных изменений на рынке нефти. Торги будут проходить в диапазоне 66-67 долларов за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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