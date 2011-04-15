Благоприятный внешний фон настраивает на рост

Понедельник завершился для рынка нефти умеренным ростом. Торги стартовали с отметки $65,2 за баррель марки Brent. К началу европейской сессии цена опустилась к $64,9, развернулась и к вечеру подросла до $65,7. Завершились торги чуть ниже вечернего максимума, вблизи $65,6. В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что участники сделки ОПЕК+ в марте обсудят дальнейшие действия в рамках ограничительного пакта, в том числе сокращение квот на нефтедобычу. Всё будет зависеть от того, какая ситуация будет в марте и каковы будут прогнозы на дальнейший квартал. Утром вторника нефть торговалась с понижением к уровням вчерашнего закрытия, вблизи $65,5. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,9-66,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,5-66,0. В случае возможного пробития сопротивления на $66,0 возможен рост в направлении $68,7. В ночь на среду выйдет отчет американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 4,7 млн баррелей.



В понедельник основные европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, американские выросли, обновляя исторические максимумы. На таком, преимущественно благоприятном фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,59%, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,74%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз» (+7,36%) и «Сбербанк» (+1,67%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,34%. Утром вторника индексы стран АТР преимущественно росли на 0,1-0,5%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который терял 0,15%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3228 п., на 0,02% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, его рост может продолжиться. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3005-3065 пунктов, по индексу РТС — 1520-1550 пунктов.



А рубль, в отличие от рынка акций, в понедельник незначительно скорректировался. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 62,2650 руб. (+1,25 коп.) Европейская валюта выросла до 69,0500 руб. (+8 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом пары EUR/USD с 1,1080 до 1,1090. Утренние незначительные колебания нефтяных котировок приведут к нейтральному началу торгов рублем, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 61,6-62,9 руб., для европейской валюты — 68,4-69,7 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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