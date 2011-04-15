Рынок нефти: медвежий потенциал ограничен

В понедельник котировки нефти в моменте заглянули под отметку 65 долларов за баррель, после чего совершили плавный откат и сократили потери. Впоследствии Brent расположилась в районе 65,50 долларов и пытается развить импульс восстановления в начале сегодняшних торгов.



Вчера рынок черного золота отыгрывал два отраслевых события, которые негативно повлияли на настроения инвесторов. Во-первых, резко выросла буровая активность в США, что является предвестником наращивания добычи, которая и без того находится на рекордных уровнях. Во-вторых, российский министр энергетики Александр Новак намекнул на возможность смягчения условий недавно продленной сделки по ограничению объем производства на встрече представителей стран ОПЕК+ в марте. Чиновник подчеркнул, что решение будет зависеть от ситуации на рынке, но трейдерам в целом не понравилось, что уже сейчас начались разговоры о корректировке квот. К двум этим факторам добавился технический – в конце месяца, квартала и года участники рынка сочли целесообразным частично зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях.



При этом в более широком контексте поводов для более агрессивных и устойчивых распродаж сейчас нет. Напротив, рынок поддерживают ожидания подписания первой фазы торгового соглашения между США и КНР, а также некоторое улучшение экономической статистики из ключевых стран, что благоприятно сказывается на перспективах мирового спроса на энергоносители. Таким образом, даже в случае возобновления локальных продаж давление на Brent, скорее всего, будет носить сдержанный характер.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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