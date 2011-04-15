Ждем продолжения консолидации рынка акций

Сегодня наши торги пройдут без внешних ориентиров – западные площадки закрыты по случаю празднования католического рождества. Неоднократно мы видели, как в таких случаях отечественный рынок совершал сильные движения. Но сегодня, похоже, не тот случай – последние две сессии рынок проводит в консолидации, а спрос смещается в сторону «второго эшелона», что говорит об ослаблении силы фондовых «быков».



Скорее всего, сегодня нас опять ждет боковик на низких объемах торгов.



Сегодня последний день с дивидендами торгуется «Норильский Никель». Однако какого-либо серьезного задерга котировок мы не ждем. Последние три дня акции слабо снижаются, что говорит о том, что дивидендная история отыграна. Обычно бумаги ГМК очень быстро закрываются дивидендный гэп, но в этот раз на них будет давить не только дешевый никель, но и намерение менеджмента компании увеличить инвестпрограмму. Поэтому может быть лучше на дивиденды не идти, а направить средства на другие идеи.



В частности, более перспективными выглядят «Лукойл» «Газпром» и Сбербанк.



В целом ждем продолжения восходящего тренда на рынке акций и достижения отметки 3100 пунктов если не в конце уходящего года, то в первых числах 2020г.



Цены на нефть вчера ближе к вечеру впервые за несколько месяцев ушли выше отметки 67 долларов за баррель. Закрытие прошло в районе верхней границы восходящего канала от начала октября. Потенциально нефть может прибавить еще около доллара, но сначала неплохо бы все-таки увидеть небольшую коррекцию.



Пара доллар-рубль вчера закрылась чуть ниже отметки 61,9. Последний раз мы видели ее здесь в августе 2018 г. По-прежнему не видим фундаментальных факторов для роста рубля до конца года. Сегодня торги на российском валютном рынке пройдут не только без участия нерезидентов, но и без притока валютной выручки.



Скорее всего, в таких условиях пара доллар-рубль как минимум прекратит снижение, а как максимум покажет разворот с первой целью движения в район 62,4, а потом и выше 63.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР











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