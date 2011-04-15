Рынок нефти борется со страхами

Цены на нефть прервали двухдневное падение и после кратковременной консолидации вернулись к росту, отвоевав отметку 66 долларов за баррель Brent к концу сессии вторника. Котировки финишировали на уровне 66,14 долларов, неподалеку от дневных максимумов.



Отношение к риску накануне католического Рождества в целом было нейтральным. Торги на площадках проходили малоактивно, хотя по итогам сокращенной сессии американские индексы, которые торгуются на рекордных максимумах, снова прибавили в весе. Такой настрой инвесторов сыграл в пользу отскока нефтяных цен после недавней фиксации прибыли на 3-месячных максимумах.



Ранее рынок нефти негативно отреагировал на договоренность Кувейта и Саудовской Аравии о разделе нейтральной зоны на пограничной территории с целью возобновления добычи, которая была прервана пять лет назад, когда производство сырой нефти в этой зоне составляло порядка 0,5 млн баррелей в сутки.



Перспективы увеличения предложения насторожили игроков, но эффект оказался временным. Во-первых, процесс возобновления добычи определенно потребует некоторого времени, и это не 2-3 месяца, а во-вторых, саудиты поспешили завершить рынки в том, что производство энергоносителей в нейтральной зоне не окажет влияния на обязательства сторон, обозначенные в рамках сделки ОПЕК+. Этого оказалось достаточно, чтобы охладить опасения игроков на тонком предпраздничном рынке.



До конца недели у Brent есть шансы на продолжение восстановления, но импульс, скорее всего, будет сдержанным в силу низкой активности инвесторов. Также не исключены новые приступы фиксации прибыли перед окончанием года, но и при таком сценарии не ожидается слишком агрессивных движений.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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