Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26.12.2019

Рубль демонстрирует силу

Вчера на рынке наблюдалась боковая динамика. Активность игроков была низкой из-за выходного дня на ведущих мировых площадках. Лидерами роста стали бумаги М.Видео (+4,11%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Сургутнефтегаза (-1,91%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 61,50-62, обновляя минимум с мая прошлого года.

Рубль продолжил укрепление. Рубль усилил отрыв в ренкинге валют развивающихся стран, где он уже несколько месяцев занимает первое место. С начала года рубль укрепился к доллару на 13%. Мы полагаем, что снижение пары подходит к концу. Наиболее сильное движение возможно не ранее 3 января. Игроки не прогнозируют отток валюты, рынок в достаточной степени сбалансирован. Вчера число покупателей долларов выросло по сравнению со вторником примерно в полтора раза, и к вечеру укрепление рубля приостановилось.


Аэрофлот (+0,25%) не попадет в план приватизации на ближайшее время. Мы полагаем, что новость умеренно негативная для котировок, поскольку игроки не будут спекулятивно покупать бумагу. В 2016 году акции выросли в 4 раза, до 220 руб. перед продажей небольшого пакета. Это долгосрочный потенциал роста, но реализуется он, судя по всему, очень не скоро. Сейчас котировки находятся под давлением из-за опережающего по сравнению с выручкой роста операционных расходов. Ближайший уровень поддержки – 99 руб., цель роста – 110 руб.

Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет важных корпоративных новостей. На европейских площадках выходной день. Вечером выйдет макростатистика с рынка недвижимости США, она повлияет на динамику на вечерней сессии срочного рынка. Аутсайдерами будут акции Норникеля на фоне закрытия реестра на дивиденд. Ориентир: диапазон 3020-3040 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,50-62,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100