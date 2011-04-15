Рубль демонстрирует силу

Вчера на рынке наблюдалась боковая динамика. Активность игроков была низкой из-за выходного дня на ведущих мировых площадках. Лидерами роста стали бумаги М.Видео (+4,11%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Сургутнефтегаза (-1,91%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 61,50-62, обновляя минимум с мая прошлого года.



Рубль продолжил укрепление. Рубль усилил отрыв в ренкинге валют развивающихся стран, где он уже несколько месяцев занимает первое место. С начала года рубль укрепился к доллару на 13%. Мы полагаем, что снижение пары подходит к концу. Наиболее сильное движение возможно не ранее 3 января. Игроки не прогнозируют отток валюты, рынок в достаточной степени сбалансирован. Вчера число покупателей долларов выросло по сравнению со вторником примерно в полтора раза, и к вечеру укрепление рубля приостановилось.





Аэрофлот (+0,25%) не попадет в план приватизации на ближайшее время. Мы полагаем, что новость умеренно негативная для котировок, поскольку игроки не будут спекулятивно покупать бумагу. В 2016 году акции выросли в 4 раза, до 220 руб. перед продажей небольшого пакета. Это долгосрочный потенциал роста, но реализуется он, судя по всему, очень не скоро. Сейчас котировки находятся под давлением из-за опережающего по сравнению с выручкой роста операционных расходов. Ближайший уровень поддержки – 99 руб., цель роста – 110 руб.



Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет важных корпоративных новостей. На европейских площадках выходной день. Вечером выйдет макростатистика с рынка недвижимости США, она повлияет на динамику на вечерней сессии срочного рынка. Аутсайдерами будут акции Норникеля на фоне закрытия реестра на дивиденд. Ориентир: диапазон 3020-3040 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,50-62,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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