Нефть может посягнуть на свежие максимумы

После отскока нефтяных котировок от локальных минимумов во вторник, вчера сырьевые площадки отдыхали в честь празднования католического Рождества. Brent, которая восстановилась над уровнем 66 долларов за баррель, остается в русле бычьего тренда после трех недель роста.



Сегодня нефтяной рынок может получить свежий импульс к росту со стороны двух значимых факторов. Во-первых, и США и Китай вчера подогрели оптимизм инвесторов, подтвердив процесс подготовки к подписанию первой фазы торговой сделки, которая станет первым реальным шагом на пути к полноценному разрешению конфликта двух крупнейших экономик в мире.



Во-вторых, во котировки будут демонстрировать отложенную реакцию на отчет API, который показал, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Напомним, публикация официального отчета Минэнерго США перенесена на пятницу в связи с Рождеством в католическом мире.



Таким образом, не исключено, что в краткосрочной перспективе нефтяные цены, оттолкнувшись от уровня 66 долларов за баррель, попытаются обновить трехмесячные максимумы и посягнут на область 66,80 долларов, которая преграждает путь к отметке 67 долларов за баррель.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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