Российские активы могут продолжить восхождение

Российский рынок провел торги среды в одиночестве, но сессия оказалась весьма плодотворной. Индекс МосБиржи, который колебался в районе рекордных максимумов, но не смог показать рост из-за валютного фактора, к концу сессии приподнялся на символические 0,01%, а РТС подорожал в пределах четверти процента, тогда как в середине дня повышался более чем на 0,5%. Откат долларового индекса обусловила небольшая коррекция рубля от новых максимумов мая 2018 года.



Пара доллар/рубль отметилась на минимумах в районе 61,80 руб., но, несмотря на сокращение потерь под занавес торгов, не смогла вернуться за пределы уровня 62 руб. Причем укреплению российской валюты не помешало отсутствие сигналов с нефтяного рынка, где торги вчера не проводились. Похоже, что в отсутствие новостей участники рынка просто решили действовать по инерции и продолжили покупать рубль, который также получил поддержку со стороны налоговых выплат.



Причем сегодня не исключены новые попытки роста нашей валюты, если Brent вернется с выходного дня в бодром расположении духа. Поводом для покупок в сырьевом сегменте может послужить отчет API, который отразил падение запасов сырой нефти в США почти на 8 млн баррелей на прошлой неделе.



Также рисковые активы в целом могут получить поддержку на фоне недавних заверений Трампа в готовности двух лидеров подписать первую фазу торговой сделки, которая уже готова. Тем временем министр иностранных дел Китая подчеркнул, что стороны тесно общаются на тему церемонии подписания соглашения. Сегодня эти заявления могут придать новый бычий импульс высокодоходникам, включая российские активы.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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