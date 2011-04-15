Рубль вносит коррективы в динамику фондовых индексов

В четверг из-за отсутствия сигналов с европейских площадок, которые оставались закрытыми в честь праздников, российский фондовые индексы искали вдохновения во внутренних историях. Таковой оказалась динамика рубля. Обновив майские максимумы прошлого года, наша валюта резко отскочила, отправив РТС глубже на отрицательную территорию во второй половине дня. По итогам сессии долларовый индекс потерял 0,6%, тогда как индекс МосБиржи, который консолидировался большую часть торгов, финишировал немногим выше уровней открытия, обосновавшись в районе 3030.



Доллар/рубль в моменте достигала минимумов на отметке 61,60 руб., откуда совершила довольно агрессивный отскок и завершила день над отметкой 62 руб., прибавив в цене 0,36%. Примечательно, что это произошло вопреки ослаблению доллара против высокодоходных валют на форексе и обновление сентябрьских максимумов на рынке нефти. Такое поведение игроков говорит о том, что рубль, возможно, уже достиг своего предела и будет далее снимать перекупленность, несмотря на позитивный настрой в отношении риска. Так, не исключено, что в ближайшей перспективе доллар подтвердит пробой уровня 62 руб., который снова приобретет статус поддержки.



На рынке нефти Brent получила новый толчок к росту с возвращением американских инвесторов после празднования католического Рождества. Котировки обновили максимумы в районе 66,80 долларов за баррель и обосновались вблизи верхней границы диапазона. В отсутствие негатива игроки продолжают толкать баррель вверх после небольшой заминки, предвкушая подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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