Направление рынку задаст сессия в США

Наблюдалась боковая динамика. Лидерами роста стали бумаги ЧЗПСН-Профнастил (+5,05%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции ГМК Норникеля (-3,37%). Пара USD/RUB повысилась от поддержки 61,50 и переместилась в середину диапазона 61,50-62,50.



По информации ПАО «Магнит» (+0,97%), в декабре трафик покупателей вырос на 10%(м/м). Для сравнения в среднем рост выручки этого эмитента квартал к кварталу с начала 2017 года составляет в среднем лишь 3%.



Акции Полюса (+2,34%) снижались утром на новостях о том, что РФПИ и привлеченные им иностранные инвесторы в 2019 году частично закрыли длинную позицию по бумагам этой компании. Однако, в итоге, данная информация свидетельствует о поиске крупнейшими инвесторами вложений вне «защитных» секторов рынка, что позитивно для покупателей всех классов сравнительно высоко рискованных активов. К закрытию бумаги компании отыграли ожидания прекращения давления продаж со стороны крупных фондов.



Ожидаем боковую динамику. Рынок поддерживает информация о стимулирующих макроэкономических программа начатых в КНР и Японии. Однако в конце декабр-январе 2020 года американский рынок может испытывать периодические риски дефицита ликвидности в связи с бюджетными платежами и ростом долговой эмиссии. Российский рынок ожидает данных объема корпоративной прибыли. Вчерашние данные делового климата в РФ оказались заметно ниже прогнозов (-6 пт. против ожидавшегося значения -2 пт.). Ориентир: диапазон 3010-3045 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,80-62,60.







Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

















В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.