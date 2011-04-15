Рынок акций: ралли продолжается

Индекс Мосбиржи вчера сумел остаться в нулях, несмотря на падение акций «Норильского Никеля» на 3,4% из-за дивидендного гэпа. Во многом позитив на российском рынке был связан с ростом фондовой Америки, нефти и ослаблением рубля.



Сегодня с утра внешний фон располагает к продолжению покупок: американские фьючерсы растут на 0,2%, выше 68 долларов за баррель пытается закрепиться нефть. Поэтому ждем открытия рынка акций ростом на 0,3%.



Лучше рынка сегодня обещает быть нефтегазовый сектор, силы которому придадут дорогая нефть и дешевеющий рубль. Рекомендуем обратить внимание на «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть».



Целью движения Индекса Мосбиржи выступает отметка 3100, но достигнуть ее мы сможем, скорее всего, лишь в первых числах нового года.



Нефть находится на верхней границе восходящего канала от начала октября. На фоне общемирового оптимизма у нее есть потенциал пробить это сопротивление и сходить в район 70 долларов за баррель. Но сначала все-таки было бы неплохо увидеть небольшую коррекцию, хотя бы на полтора-два процента.



Возможно, поводом для фиксации прибыли по нефти сегодня станет статистика по запасам нефти в США. Консенсус-прогноз предполагает снижение показателя на 1,7 млн баррелей. Американский институт нефти сообщил о падении запасов на 7,9 млн баррелей, поэтому показатель ниже этого значения может быть воспринят как негативный сигнал рынку нефти.



Утренние попытки рублевых «быков» начать новую атаку вчера быстро захлебнулись и по итогам дня рубль ослаб к доллару на 0,9%, завершив торги в районе отметки 62,2. Никаких краткосрочных драйверов роста рубля нет и сегодня. Наоборот, ждем активизации покупателей валюты. Первой целью движения пары доллар-рубль является район 63, где мы и ждем завершения торгов в этом году.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР











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