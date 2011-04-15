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30.12.2019

Рынки перекуплены, но корректироваться не хотят

«Заразившись» тягой к рекордам у индексов Уолл-стрит, российский фондовый рынок после небольшой паузы возобновил подъем под занавес недели и поднялся в свежим историческим максимумам. Индекс МосБиржи, который преодолел отметку 3050, набрал 0,62%, а РТС, поднявшийся в области 1550, вырос почти на 1%. При этом подъем в отечественных бумагах в последний торговый день недели наблюдался практически повсеместно.

Ситуация на рынках в целом остается прежней – в предпраздничной атмосфере инвесторы проявляют склонность к покупкам на фоне отсутствия негатива и сохранения ожиданий скорого подписания первоначальной торговой сделки между США и КНР. Несмотря на то, что факт подписания первой фазы соглашения, запланированного на январь, уже полностью учтен в ценах, покупки продолжаются по инерции, а также с подачи ослабления опасений за состояние мировой экономики по мере улучшения статистики из ключевых стран. Поэтому, несмотря на явную перекупленность, рост акций на волне интереса к рисковым активам продолжается.

Не исключено, что в оставшиеся два торговых дня в этом году инвесторы будут предпринимать новые попытки протолкнуть котировки еще выше, но также возрастает риск частичной ликвидации позиций перед новогодними праздниками, которые в России продлятся больше недели. Другими словами, на текущих уровнях многие игроки могут счесть целесообразной фиксацию прибыли, что чревато откатом ведущих индексов от нынешних максимумов.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями

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