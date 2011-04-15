Рост евро к рублю с одновременным снижением доллара продолжится

В минувшую пятницу по итогам дня котировки нефти незначительно выросли. Торги стартовали с отметки $66,6 за баррель марки Brent. В ходе утренних торгов цена поднималась до $67,0, обновив максимум с 17 сентября. Затем последовало снижение до $66,3, но к концу дня цена поднялась до $66,7, завершив день в небольшом плюсе. Вечернему восстановлению цен способствовали сразу две новости. Управление энергетической информации США сообщило о сокращении запасов нефти за неделю на 5,5 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения на 1,7 млн баррелей. В свою очередь, нефтесервисная компании Baker Hughes сообщила о снижении активных нефтяных платформ в США на восемь единиц за неделю, до 677 штук. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил в пятницу, что участники сделки ОПЕК+ могут рассмотреть варианты роста добычи и выхода из сокращений в 2020 году. По его словам, варианты роста добычи могут обсуждаться участниками соглашения при росте спроса на нефть летом 2020 года. Утром понедельника цена черного золота подросла до $66,9 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $66,2-67,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $64,9-68,7.



Большинство западных фондовых индексов в пятницу закрылось ростом. На этом благоприятном фоне вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,62%, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,95%. Среди лидеров роста – X5 (+1,74%) и «ММК» (+1,71%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,08%, также обновив исторический максимум. Утром понедельника рынки стран АТР торговались без общего направления, Шанхай и Гонконг росли, Австралия и Япония снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 243 п., на 0,17% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост нефтяных котировок с одновременной неопределенностью на азиатских площадках задают умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3020-3080 пунктов, по индексу РТС — 1535-1565 пунктов.



В пятницу валюты изменились к рублю разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 62,0325 руб. (-18,25 коп.) Европейская валюта выросла до 69,3100 руб. (+25,5 коп.). Такая динамика связана с ростом пары EUR/USD с 1,1100 до 1,1180, максимального уровня с середины августа. Утром понедельника рост пары продолжился, она превысила уровень 1,12. В таких внешних условиях может повториться динамика пятницы, рост европейской валюты к рублю с одновременным снижением доллара. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 61,4-62,7 руб., для европейской валюты — 68,6-70,0 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»







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