Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30.12.2019

Рынок ускоряет рост

Лидерами роста в пятницу стали бумаги Россетей ( +1,91%). Наибольшее снижение на фоне закрытия реестра на дивиденд продемонстрировали акции Татнефти (-2,41%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,00-62,50.

Рынки продолжают рост. В России рост обусловлен положительной динамикой на внешних площадках. ФРС США расширит поддержку банковской системы, предполагается, что это снимет остроту проблемы с ликвидностью. Также рост поддержала нефть, котировки которой пробили отметку $68 за барр. на новости о сокращении запасов в США.

Северный поток-2 достроят в течение года. Мы полагаем, что средствами, имеющимися в распоряжении Газпрома, оставшиеся 170 км можно достроить до сентября, но нельзя исключать задержек, связанных с решением организационных вопросов и подготовкой судна, а также привлечения подрядчиков. Последнее нельзя исключать, поскольку поддержку проекту оказывает ЕС.

Ожидаем боковую динамику. Но рынок может еще раз обновить максимум. В фокусе нет важных корпоративных новостей. Ориентир: диапазон 3030-3060 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,50 - 62,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100