Нефть и энергоносители на стыке года. Что было. Вишенки и перчинки на торте года

Уходящий год был богат на важные события. Кроме сильного роста фондового рынка США, происходящего на фоне новых финансовых послаблений и нескольких шагов по снижению ключевой ставки ФРС можно упомянуть «сагу о Брекзит» от Великобритании, торговые споры США и Китая.

А мы успели загрязнить, а потом отчистить «Дружбу», запустить железнодорожное сообщение с Крымом и еще много чего, что подтвердило устойчивость российской экономики в условиях санкций. Важным указателем веры инвесторов стало подрастание российского фондового рынка, а также значительное укрепление рубля, которое происходило на фоне сохраняющих комфортные значения цен нефти.

В сохранении относительной стабильности цен нефти (вблизи диапазона 60-70 долларов за баррель по нефти Брент) ключевую роль сыграли решения действия стран ОПЕК+ по ограничению ее добычи. Самым сильным было сокращение добычи Ирана, который уменьшил добычу с 3,5 Мб/д в среднем по итогам 2018 года до 2,1 Мб/д к концу 2019 года. Продолжился обвал добычи в Венесуэле, где итоговая цифра добычи снизилась уже в 3 раза по сравнению с уровнями 2017 года и к концу 2019 года колеблется вблизи 0,7 Мб/д. Хорошо постаралась Саудовская Аравия, которая сократила добычу более чем на полмиллиона баррелей в сутки. А всего в 2019 году страны ОПЕК снизили добычу среднем на 2 Мб/д.

В результате, несмотря на сохраняющийся сильный рост добычи нефти в США (там прибавка добычи за год составила 1,1 Мб/д), на рынке все же удалось сохранить близость к балансу спроса и предложения. По недавним новым договоренностям наступающий 2020 год стартует с дополнительных уменьшений добычи странами ОПЕК+. С учетом этого обстоятельства, а также принимая во внимание временное перемирие в торговой войне США и Китая, цены нефти закончили год на мажорной ноте.

Но в калейдоскопе событий прошедшего года несомненным фаворитом по важности особенно ярко отсвечивают вопросы трубопроводных поставок газа из России. Газпром, беспокоясь о том, что по трубам прошлого далеко не уедешь, активно наращивал свои трубопроводные мышцы. К концу года ждали запуска сразу трех новых газопроводов. У каждого из них масса особенностей и своя судьба. Роднит эти проекты как большие затраты на их создание, так и непростые вопросы с обеспечением будущих поставок газа. Особой изюминкой на торте года стала подготовка и ожидаемое подписание транзитного контракта через ГТС Украины. В связи с этим ожидается снижение напряжения в связках Россия-Украина и Россия-ЕС. Зато к концу года напряжение возросло по линии СП-2, против которого США приняли санкции и отправили завершение строительства в туманное будущее. Так что на торте событий года оказались не только вишенки, но и горькие перчинки.

Осталось совсем немного времени, и этот непростой год сменится на ожидаемо еще более сложный 2020 год. Утешимся тем, что большие вызовы обычно подразумевают новые большие возможности, а видимые минусы даже просто в силу их многочисленности могут иногда группироваться в плюсы.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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