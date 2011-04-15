Картина нефтяного рынка остается благоприятной

В пятницу нефть продолжила дорожать и завершила ростом четвертую неделю подряд, обновив максимумы сентября над отметкой 67 долларов за баррель. После временного отката, во второй половине недели котировки возобновили подъем и подтвердили целостность бычьего тренда.



Возвращение на площадки американских инвесторов после празднования католического Рождества придало рынку свежий импульс, и Brent продолжила восхождение с оглядкой на новые рекордные максимумы индексов Уолл-стрит, тогда как общий оптимизм игроков продолжает подпитываться ожиданиями подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР.



Также сырьевой сегмент получил локальную поддержку на фоне отраслевых новостей. В частности, данные Минэнерго, которые в связи с праздниками были перенесены со среды на пятницу, показали, что запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе почти на 5,5 млн баррелей. Показатель оказался скромнее оценки API, но существенно превысил прогнозы, чего оказалось достаточно для поддержания бычьего настроя. Тем временем отчет Baker Hughes отразил сокращение числа активных буровых в США на 8 единиц, до 677 штук.



Картина рынка остается благоприятной, но в последние торговые дни уходящего года не исключена частичная фиксация прибыли. Так, в рамках основного сценария Brent может уверенно откатиться при новых попытках тестирования уровня 67 долларов за баррель.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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