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01.02.2019

ЦБ увеличит покупки валюты

Преобладала положительная динамика. Индекс Московской биржи продолжил обновление максимума, а индекс РТС пробил наверх психологическую отметку 1200 п., ниже которой рынок провалился 9 месяцев назад. Лидерами роста стали акции RusAl (+3,81%), что можно считать техническим отскоком. Лидерами падения стали префы Башнефти (-2,55%). Пара USD/RUB достигала минимума за 2 месяца, но поддержка 65 осталась не пробита.
ЦБ возобновит прерванные покупки валюты. Я ожидаю, что дополнительные покупки, прерванные осенью в целях ослабления давления на рынок, не окажут заметного влияния на курс. Объем покупок составит около 2,8 млрд рублей в день, это соответствует торговому обороту в паре USD/RUB приблизительно в течение 20 минут. В случае, если ситуация на рынке того потребует, ЦБ может скорректировать объем покупок, чтобы успокоить рынок. Кроме того, сейчас удачное время для покупки валюты, поскольку курс вернулся на уровень октября.
Ожидаю рост. В отсутствии негативных новостей рынок продолжит восходящую динамику в диапазоне: 2500-2550 п. по индексу Мосбиржи. В лидерах будут акции сырьевого сектора. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-66,20.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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