Рубль умерил пыл с оглядкой на нефть

По примеру американских индексов, которые в четверг продолжили отыгрывать «мягкость» ФРС, российский рынок закрылся с повышением в четверг, еще в начале дня обновив максимумы. Отсутствие негатива со стороны переговоров в Вашингтоне тоже сыграло определенную роль. Недавно стало известно, что стороны оценивают прошедшие переговоры как плодотворные, что способно поддержать интерес к риску в течение сегодняшней сессии.

Нефть тем временем демонстрирует вялую динамику. Всякий раз, когда Brent пытается возобновить рост, эти попытки пресекают продавцы, в результате чего цены обосновались в ограниченном диапазоне и не находят предлога для уверенного пробоя его границ. В роли ключевого ближайшего сопротивления выступает отметка 62 доллара по сорту Brent, а для более существенных аргументов в пользу дальнейших покупок нужен прорыв области 63.

Рубль отметился на 3-месячных максимумах против доллара, однако к концу сессии отскочил из области вблизи отметки 65 руб., которая спугнула игроков. Так, пара доллар/рубль завершила день в районе 65,40 руб., набрав всего 0,1% на фоне повсеместного восстановления доллара и отсутствия позитивных сигналов с рынка нефти.

В пятницу американская валюта, которая, похоже, уже оправилась от итогов недавнего заседания ФРС, продолжает попытки восстановления на рынке форекс, а нефть Brent находится под отметкой 61 доллар, на отрицательной территории. Добавим сюда смешанную динамику фондовых индексов Азии и получаем предпосылки для уверенного снижения нашей валюты на старте сессии. На данный момент сочетание факторов на рынке не предполагает уверенного пробоя уровня 65 руб.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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