Итоги заседания Федрезерва и торговых переговоров США-Китай оказывают умеренную поддержку рисковым активам

Итоги состоявшегося на этой неделе заседания Федрезерва и торговых переговоров США-Китай оказывают умеренную поддержку рисковым активам. Вчера двухдневный раунд торговых переговоров между двумя странами завершился, и результат его, по большому счету, схож с итогами предыдущих дискуссий – стороны позитивно отзываются о диалоге, говорят о высокой вероятности заключения торговой сделки, но в то же время о принятии конкретных шагов, направленных на разрешение разногласий, пока не сообщается.

Вице-премьер Китая Лю Хе после дискуссии подчеркнул, что «переговоры идут хорошо», а Президент США Д.Трамп заявил, что «пока есть несколько пунктов, по которым у сторон нет общей позиции» (вероятно, речь идет о вопросе защиты интеллектуальной собственности), но он рассчитывает урегулирование всей вопросов на встрече с Си Цзыньпином в ближайший месяц. Напомним, что срок «временного перемирия» завершается 1 марта, соответственно, рынки в ближайший месяц могут попасть в зависимость от результатов диалога лидеров двух стран (конкретные сроки встречи пока не определены, но, вероятно, встреча состоится во второй половине февраля).

Сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах продолжается. Вчера свои результаты за 4 календарный квартал прошлого года представила компания Amazon. Показатели выручки и прибыли на акцию компании заметно превысили уровень консенсус-прогнозов (выручка: 72,4 млрд долл. при прогнозе в 71,9 млрд долл., EPS: 6,04 долл. при прогнозе в 5,6 долл.). В целом сезон квартальной корпоративной отчетности, хоть и подтверждает идею замедления роста прибылей американских компаний, в целом пока превышает уровень консенсус-прогнозов.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,4% по индексу Мосбиржи. В лидерах роста по-прежнему пока остаются в первую очередь внутренние секторы. На горизонте ближайших нескольких сессий ориентируемся на диапазон 2500-2550 пунктов по индексу Мосбиржи, текущая локальная коррекция нефтяных котировок может способствовать преимущественному нахождению индекса в середине либо нижней части данного диапазона.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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