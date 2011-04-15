ФРС смягчила позицию. Как это отразилось на рынках?

Рынок акций РФ закончил торги в четверг на позитивной ноте на фоне подведения итогов заседания Федрезерва, поддерживаемый общим интересом инвесторов к активам ЕМ, стабилизацией цен на сырую нефть и сильным спросом на ОФЗ.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+0,89%), металлургического (+0,68%) и

энергетического (+0,47%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,37% и закрылся на отметке 2521.10 пункта. Индекс РТС закрылся ростом на 1,29% и остановился на уровне 1214.45 пункта на фоне укрепления рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые

надеждами, что переговоры по торговле между США и КНР будут позитивными.

Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России

увеличились на 1,12%, до 62,30 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 1,59%, до 55,09 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии поднялся против евро и доллара на волне спроса на валюты ЕМ, падения доходности ОФЗ и повышательной динамики на рынке сырой нефти. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,17%, до 65,39 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,18%, до 75,10 рубля за один евро.

Продолжение ослабления курса доллара на рынке форекс будет поддерживать интерес инвесторов к российскому рублю.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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