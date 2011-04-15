Рубль готов продолжить рост, если статистика из США разочарует рынки

В четверг, 31 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 10 коп. (-0,16%), до 65,40 руб., курс евро – на 39 коп. (-0,39%), до 74,84 руб.

В четверг курс рубля обновил максимум к доллару США на уровне 65,15 руб. Рубль замедлил темпы укрепления к американскому доллару из-за коррекции по нефти, но сохранил их к евро на фоне удешевления европейской валюты на глобальном валютном рынке.

Торги по рублевым парам завершились в минусе. Курс доллара снизился на 0,16%, курс евро – на 0,53%. После заседания FOMC фокус внимания трейдеров сместился на торговые переговоры между США и Китаем, а также на динамику цен на нефть из-за событий в Венесуэле.

В пятницу на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,37%, до $60,88. Для рубля это негативный фактор, однако есть позитивные новости по переговорам, которые могут нивелировать падение нефтяных котировок.

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил, что китайское правительство намерено заключить соглашение о торговле с Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп тоже заявил, что США с нетерпением ждут заключения сделки, и надеется на то, что соглашение с Китаем будет достигнуто до 1 марта.

На новости инвесторы могут отреагировать покупками активов на развивающихся рынках. В связи с этим продолжаю рассматривать снижение курса доллара до 64,78 руб. Техническая картина не мешает дальнейшему укреплению рубля.

Продавцы могут достичь расчетную цель сегодня на американской сессии в случае разочаровывающего январского отчета по американскому рынку труда, который выйдет в 16:30 мск. Если показатель NFP порадует рынки, то рубль окажется под давлением, но ненадолго. По паре евро/доллар жду снижения до 74,40 руб.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари









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