Неделя завершилась ростом. Индекс Московской биржи удержался вблизи максимума, а индекс РТС – выше уровня 1200 п. Лидерами роста стали акции НЛМК (+3,41%), росли также другие бумаги сектора. Металлургические гиганты отчитаются на предстоящей неделе. Лидерами падения стали бумаги Аэрофлота (-2,50%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-66.

РЖД не исключает продажи доли в Трансконтейнере (+0,54%). Капитализация компании сейчас составляет $970 млн. Ожидается, что выручка достигнет 30 млрд рублей, показатель EBITDA 14 млрд., а прибыль 7 млрд. 25% недавно поменяли владельца, что упрощает приватизацию. Ранее на слухах о продаже котировки взлетали с 3 тыс. рублей до почти 5,5 тыс. Бизнес Трансконтейнера представляет интерес в связи с ростом рентабельности. Если будет найден стратегический покупатель, то он может сделать предложение миноритариям. Средняя цена за последние 6 месяцев сейчас около 4500 руб. Потенциал спекулятивного роста оцениваем в 20-25% на горизонте года.

Торговая идея: покупка Роснефти (+0,17%). Котировки удержались выше 400 рублей, события в Венесуэле не оказывают негативного влияния на капитализацию. Драйвером роста станет отчетность по МСФО, ожидается, что выручка могла достичь 8,5 трлн рублей, EBITDA – 2 трлн рублей, а прибыль – 600-630 млрд., что соответствует 59 рублям на акцию.

Ожидаю разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе отчетность Аэрофлота по РСБУ. В целом можно ожидать бокового тренда в начале недели. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2500-2520 п., по паре USD/RUB: 65,50-66,20.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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