В пятницу на развивающихся рынках акций сохранялся спрос на фоне смягчения ожиданий в отношении денежной политики ФРС и оптимизма в отношении торговых переговоров между СЩА и КНР. Данные по рынку труда США (non-farm payrolls), опубликованные во второй половине дня, оказали некоторую поддержку курсу доллара, но не стали основанием для пересмотра оценок в отношении паузы в подъеме процентной ставки ФРС. В российском секторе высоколиквидных бумаг подорожали акции компаний с высокой долей валютной выручки: НЛМК (NLMK, +3.4%), Северстали (CMF, +1.6%), Газпром нефти (SIBN, +1.0%), корпорации Алроса (ALRS, +1.0%), Лукойла (LKOH, +0.9%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧМК (CHMK) подорожали на 18.5%, Южуралникеля (UNKL) – на 3.6%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 3.5%, Камаза (KMAZ) – на 3.2%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, азиатские также пребывают преимущественно в плюсе.

Данные технического анализа оставляют в силе возможность движения вверх по индексу РТС. Между тем в первой половине дня возможно некоторое затишье на развивающихся рынках из-за празднования Нового года по лунному календарю в странах Азии (сегодня закрыты биржи Китая, Кореи, Тайваня). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 65.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.